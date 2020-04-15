Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 189 artışla 3 bin 134 oldu.
|15 Nisan 2020 15:36
|Yazdır
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 189 artışla 3 bin 134 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 188 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 127'ye ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 189 artışla 3 bin 134'e yükseldi.
Vakaların yaklaşık 8 bininin sağlık personelinden oluştuğu, 306'sının ise çocuk olduğu ve bunların 65'inin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
15 Nisan 2020 16:42
|Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
15 Nisan 2020 16:15
|Belçika'da koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
15 Nisan 2020 15:17
|Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
15 Nisan 2020 14:34
|NATO: Türkiye, koronavirüste müttefiklere çok yardım sağlayan ülkelerden
15 Nisan 2020 13:48
|İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 579'a yükseldi
15 Nisan 2020 13:35
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 777'ye yükseldi
15 Nisan 2020 13:13
|İranlı Bakan: Gerçek vaka sayıları resmi rakamların üzerinde
15 Nisan 2020 12:58
|İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 523 artarak 18 bin 579'a çıktı
15 Nisan 2020 12:14
|Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı
15 Nisan 2020 10:22