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MSB: Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 15 Nisan 2020 15:41
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MSB: Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.
Anadolu Ajansı
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