MSB: Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|15 Nisan 2020 15:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.
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