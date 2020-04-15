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Ergenekon davası eski savcısına yeniden tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'un tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi
 15 Nisan 2020 16:04
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Ergenekon davası eski savcısına yeniden tutuklama kararı

Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada verilen tahliye kararına yapılan itiraz kabul edilerek yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, celse arasında dün tutuklu sanık Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek, sanık Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Dalkuş'un FETO/PDY üyeleriyle iletisim bilgilerini iceren HTS analiz raporu ve örgütle irtibatlı olduğuna dair hakkında birden fazla tanık ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Dalkuş'un, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiği hatırlatılıyor.

İddianamede sanık Dalkuş'un, FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 7 eski hakim ve savcı ile birlikte "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesinde açılan davada yargılandığı anımsatılıyor.

- Esenyurt'ta yakalanmıştı

Murat Dalkuş hakkında, Yargıtay 8. Ceza Dairesince yargılanması nedeniyle kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski firari savcı Murat Dalkuş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ay süren çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta 2 bin 300 konutlu özel bir sitedeki adrese düzenlenen operasyonla 21 Ekim 2019'da yakalanmış, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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