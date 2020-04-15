81 ilde yapılan koronavirüs anketinde çarpıcı sonuç

NG Araştırma şirketi, 10-13 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilden 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımıyla online araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmayla, salgının Türkiye'ye ulaştığı mart ayından bugüne kadar geçen bir aylık süreçte, insanların corona virüsü ile ilgili düşünceleri ve hayat tarzının ne kadar değiştiği, gelecek hakkındaki beklentilerinin neler olduğu ortaya çıkarıldı.

VİRÜSE YAKALANMAKTAN KORKUYOR MUYUZ?

Dünya genelinde ve ülkemizde günlük olarak salgınla ilgili rakamlar açıklanmaya devam ediyor. Rakamların sürekli artışta olması salgının ciddiyetini halen koruduğunu gösteriyor.

Peki bu süreçte biz Türkiye'de nasıl hissediyoruz? Coronaya yakalanmaktan korkuyor muyuz?

Araştırmaya katılan her 5 kişiden 4'ü coronaya yakalanmaktan korktuğunu belirtti.



CORONA HAKKINDA NE KADAR BİLGİLİYİZ?

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası açıklandıktan sonra geçen bir aylık sürede, televizyonlardan sosyal medya sitelerine, gazetelerden radyolara birçok farklı mecrada uzman ve yetkililer açıklamalar yaptılar, salgın hakkında halkı bilgilendirmeye devam ettiler.

Bu süre içinde ülkemizdeki virüs farkındalığı ne kadar değişti?

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye'deki corona virüsü vakalarının ilk bir ayında yeterli bilgiye sahibim diyenlerin oranı %64'den %76'ya yükseldi. Bunun doğal sonucu olarak az da olsa bilgili olduğunu belirtenlerin oranı %35'ten %24'e geriledi.

Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizi de oldukça ciddi etkileyen böyle bir salgında hala 4 kişiden 1'inin az bilgi düzeyinde olması, halkı bilgilendirme çalışmalarının hız kesmeden ve her kesime farklı kanallarla ulaşmaya çalışarak devam etmesinin gerekliliğini gösteriyor.

Salgının ilk bir aylık süreci içerisinde corona virüsü belirtilerini bildiğini belirtenlerin oranı %96'dan %98'e yükseldi. Salgının ilk günlerinde her 3 kişiden yalnızca 1'i, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı belirtileri tam ve doğru olarak verilen seçenekler arasından seçebilmişti.

Nisan ayındaki araştırmada, bir öncekinden farklı olarak seçenek göstermeden katılımcılara bildikleri corona virüsü belirtilerini yazmalarını istediğimizde karşımıza aşağıdaki sözcük bulutu çıktı.

KİŞİSEL ÖNLEMLERİ UYGULUYOR MUYUZ?

Farkındalığın artmasıyla beraber virüse karşı kişisel önlem alanların oranında da artış görüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre coronadan korunmak için önlem alanların oranı %90'dan %96'ya çıktı.

Salgın bu kadar hızla yayılırken ve ölüm sayıları hızla artarken halen önlem almayanların bulunması ise halkı bilgilendirme ve önlemleri uygulamaya teşvik etme çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.

Fiziksel temastan kaçınanlarda ve maske takanlarda artış gözleniyor. El yıkama halen en çok uygulanan önlem olsa da oranında bir miktar düşme olması, insanların mümkün olduğunca evden çıkmamalarından kaynaklanabilir.

Hasta olduğunda evde istirahat edenlerin veya doktora gidenlerin oranında düşme olması, daha detaylı inceleme gerektiren önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.

Alınan kişisel önlemlerdeki değişim şöyle gerçekleşti:

NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINABİLİR?

Virüsün çok kısa sürede 81 ilimizde de görüldüğü resmi olarak açıklandıktan sonra, salgının ne kadar hızlı bir yayılma seyri gösterdiği bir kez daha anlaşıldı. Araştırmaya katılanlar arasında genel beklenti bu salgının 2 aydan önce kontrol altına alınamayacağı yönünde.

ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT Mİ?

Corona virüsü dünyada yayılmaya devam ederken, salgının ülkemiz üzerindeki etkisi gerek sosyal, gerekse ekonomik olarak tüm kesimlerce hissedilmeye başlandı. Araştırmaya katılanların %92'si corona virüsün ülkemiz için bir tehdit olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %4'ü tehdit oluşturmadığını düşünürken, %3'ü ise fikri olmadığını belirtti.

ALINAN ÖNLEMLERE BAKIŞ AÇILARI

Araştırmaya katılanların %49'u corona virüsün yayılmasını önlemek için ülkemizde alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Katılımcıların %44'ü önlemleri yeterli bulurken, fikri olmayanların oranı ise %7.

Uzmanlar, herkes için test yapılamayacak olsa da çok sayıda test yapılmasının önemini vurguluyorlar. Sağlık Bakanlığı 13 Nisan'da 34.456 adet, salgının başından itibaren ise toplamda 410.556 test yapıldığını duyurdu.

Katılımcıların %50'si ülkemizde yapılan test miktarını yeterli bulmazken, %35'i ise yeterli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %15'i ise fikri olmadığını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI MI?

Salgının yayılmasının durdurulması ve kontrol altına alınması için sosyal izolasyon uzmanlarca uygulanması önerilen önlemlerden biri. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar bu nedenle 'Evde Kal' çağrısı yapıyor.

Peki bu çağrıya ne kadar uyuluyor?

Araştırmaya katılanların %25'i hiç evden çıkmadığını belirtti. Zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranı %37, yalnızca temel ihtiyaç alışverişleri için dışarıya çıkanların oranı ise %21. İşi nedeniyle mecburen dışarı çıkmak zorunda olanların oranı %17. Her şeye rağmen gündelik hayatında hiç değişiklik yapmadan yaşamaya devam edenlerin oranı ise %0,3 (binde 3).

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, öncelikle 65 yaş üstü vatandaşlar için, sonrasında da 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçildi.

Araştırmaya katılanların %86'sı bu yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma yasağını yerinde bulurken, %7'si katılmadığını belirtti. Katılımcıların %8'i ise çekimser kalmayı tercih etti.

Araştırmaya katılanlara, genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi diye sorduğumuzda evet diyenlerin oranı %77 çıktı. Genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi görüşüne katılmayanların oranı %8 olurken bu konuda kararsız olanların oranı ise %15.

EKONOMİK ETKİSİ NASIL OLUR?

Dünya genelinde farklı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de salgının etkilerini en aza indirip vatandaşlara destek olmak için bir dizi ekonomik yardım paketleri açıklandı.

Corona virüsün ülkemiz ekonomisine etkisi konusunda halkımız ne düşünüyor?

Katılımcıların %89'u salgının ekonomik etkilerinin olumsuz olacağını bekliyor. Katılımcıların %5'i ekonominin etkilenmeyeceğini düşünürken ekonomiye olumlu yansımaların olacağını düşünen iyimserlerin oranı %6.

Corona virüsün çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak üzere hazırlanan yasa tasarısında ülkemizde çalışanlar üç aylık bir dönemde işten çıkarılamayacak.

Diğer yandan araştırmaya katılanların %86'sı önümüzdeki 1 sene içerisinde işsizlik oranının artacağını düşünürken, %9'u değişmeyeceğini düşünüyor. İşsizliğin azalacağını düşünenlerin oranı ise %4.