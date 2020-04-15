Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid 19) saptanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin son testleri negatif çıktı.
|15 Nisan 2020 16:15
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid 19) saptanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin son testleri negatif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son iki test negatif sonuçlanmıştır. Oyuncularımız iyileşmiş ve evlerinde yaptıkları izolasyon sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu ise Arjantinli yıldız Paulo Dybala olmuştu.
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