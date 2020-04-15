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Genel Müdürlükten 'vakıf arazilerinin kiralanmasına' yönelik açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bin yıldan bugüne kendilerine emanet edilen vakıf sisteminin yaşatılmasını sağlamaya çalıştıklarını, yalnızca görevlerini yerine getirdikleri için siyasi polemiğin içine çekilemeyeceklerini bildirdi.
 15 Nisan 2020 16:28
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Genel Müdürlükten 'vakıf arazilerinin kiralanmasına' yönelik açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bin yıldan bugüne kendilerine emanet edilen vakıf sisteminin yaşatılmasını sağlamaya çalıştıklarını, yalnızca görevlerini yerine getirdikleri için siyasi polemiğin içine çekilemeyeceklerini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan, vakıf arazilerinin kiralanmasına yönelik haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kanunlar gereği görevini yapan Vakıfılar Genel Müdürlüğünün "hak ve hukuk" gibi söylemlerle ortaya çıkanlar tarafından siyasete alet edildiği, kamuoyu karşısında yıpratılmaya çalışıldığına işaret edilen açıklamada, medyada çıkan haberler üzerine yetkililerin söz konusu alanda inceleme yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhale ilanının atıfta bulunulan ilgili maddelerinde taşınmazın üzerine yapılacak her türlü tadilat ve onarımın yasal izninin kiracı tarafından alınacağı belirtilmiş, arsa üzerine 10 metrekareye kadar prefabrik yapı, bekçi kulübesi yapılabileceği, kalıcı yapı yapılamayacağı ve idarenin izni ile taşınmazın çevresinin tel çitle çevrilebileceği belirtilmiştir. Yerinde yapılan inceleme neticesinde, kiracı tarafından 'temelli yapı' yapılmadığı ve kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığı da idaremiz tarafından tespit edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, bin yıldan bugüne bizlere emanet edilen vakıf sisteminin yaşatılmasını sağlamaktadır ve üstlendiği bu büyük sorumluluğun bilincindedir. Yalnızca görevini yerine getirdiği için siyasi polemik içine çekilemez ve küçük düşürülemez. Genel Müdürlüğümüzün temsil ettiği yüksek idealin çarpıtılarak siyasete alet edilmesini kınıyoruz. Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz."

Anadolu Ajansı
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