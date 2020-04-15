'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' kuruldu
Fahiş fiyat ve stokçuğulun önüne geçmek için 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' kuruldu.
|15 Nisan 2020 16:38
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