İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu
|15 Nisan 2020 16:42
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