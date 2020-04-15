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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu
 15 Nisan 2020 16:42
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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu.
Anadolu Ajansı
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