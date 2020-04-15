İBB seferleri arttırmadı, halk mağdur oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma seferlerini arttırmaması nedeniyle vatandaşların tepkisi artmaya devam ediyor.
|15 Nisan 2020 16:41
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Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplu taşıma ile ilgili biz dizi tedbir almıştı.
Valilik toplu taşıma araçlarının kapasitesinin en fazla yüzde 50'sinin dolu olacağına karar vermişti.
Ayaktaki yolcular ise oturanların yarısı kadar olacağı belirtilmişti.
ALINAN TEDBİRLERE RAĞMEN İBB SEFERLERİ ARTIRMADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi alınan tedbirlerden sonra sefer sayısını arttırmadı.
Seferler artmayınca, vatandaşlar otobüslere binemedi. Otobüslere binemeyen vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı.
İşte İstanbul'da yaşayan vatandaşların toplu taşıma tepkisi
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