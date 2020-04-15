Umre dönüşü karantinada kalan kadın evinde koronavirüsten öldü
|15 Nisan 2020 17:17
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Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri'de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri'de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda korona virüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan'a gönderildi. Silvan'a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Korkutan, dün akşam saatlerinde korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan'ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.
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