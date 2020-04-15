1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Milli Eğitim Müdürülüğü öğrenciler için online ders kanalı açtı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları ve sınavlarına hazırlanmaları için youtube üzerinden ders kanalı açıldı.
 15 Nisan 2020 17:19
Yazdır
İl Milli Eğitim Müdürülüğü öğrenciler için online ders kanalı açtı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları ve sınavlarına hazırlanmaları için youtube üzerinden ders kanalı açıldı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayapınar ilçesinde bulunan Türk Telekom Mesleki ve Anadolu Lisesi radyo televizyon bölümünde öğrencilerin sınava ve derslerine çalışabilmeleri için online ders programı düzenlendi. Öğretmenler tarafından anlatılan konular kameralar ile çekimi yapıldıktan sonra kurgu sonrası youtube kanalından yayınlanarak öğrencilere süresiz bir şekilde hizmete sunacaklarını belirten Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocukların eğitimlerini evde devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye geneli olarak uzaktan eğitim platformlarıyla eğitimlere devam ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Taşçıer, "Diyarbakır olarak bir ilki gerçekleştirmeye ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Online eğitim kanalımız üzerinden önümüzdeki 2 ayda planlanan LGS ve üniversite hazırlık sınavlarımıza çocuklarımızın geri kalmamaları adına online kanal kurduk. Kanalımızda öğrencilerimizin sınavda sorumlu oldukları konularla ilgili olarak gönüllü öğretmenlerimizin konu anlatımlı ve soru cevap olacak şekilde çekimlerini stüdyolarımızda yapmaktayız. Biz bu çekimlerimizi sınırsız bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"Dezavantajı avantaja çevirmenin kanalını açtık"

Öğrencilerin sınavlara daha sağlıklı koşullarda hazırlanabilmelerini sağlamak ve dezavantajı avantaja çevirmek için online kanal açtıklarını ifade eden Doç. Dr. Taşçıer, "Aslında televizyon üzerinden veya internet üzerinden ders alabilecekleri hizmetin zeminini sağlamayı umut ediyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın daha iyi hazırlık geçirebileceğini düşündük. Bu eğer verimli olursa Diyarbakır gençlerine bir fırsat alanı haline gelirse, 7 gün 24 saat diledikleri zaman izleyebilecekleri imkan. Biz bunu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu zor koşullarda güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız evlerinde öğretmenlerinden kaçırmış oldukları veya görmüş oldukları konuları soru cevap şeklinde sınava hazırlanarak diledikleri zaman izleyip analiz edebilecekler. EBA TV'nin saat ve programlarını kaçıran öğrencilerimiz ve sınava özel olarak hazırlanmak isteyen öğrencilerimize fırsat olacak. Öğrencilerimiz kesinlikle bu fırsatı değerlendirmeleri lazım, biz okul ve öğretmenlerimiz üzerinden duyuru ve çağrılarımızı yapacağız, kanalımıza abone olsunlar, abonelik ücretsiz ve şifresiz, sınırsız tablet ve telefon olmak üzere internet ile ilişkili veriler üzerinde izleyebilecekler. Bu aslında okulu eve taşımak gibi evde kurs olacak" diye konuştu.

Çekim işlerini üstlenen Türk Telekom Mesleki ve Anadolu Lisesi radyo televizyon bölümünü öğretmenlerinden Abdurrahim Kılıç, zor günleri atlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Kılıç, "Biz burada 4 öğretmen dersleri kamera ile çekiyoruz, sonra bu görüntüleri bilgisayarımıza atarak kurgularını yapıp Milli Eğitim Müdürlüğüne ders programı olarak teslim ediyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde sadece oturmuyorlar, bizim kurduğumuz kanalda çektiğimiz programlarını izleyerek eğitimlerini sürdürüyorlar. Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müdür ve yardımcısı, fedakar sağlıkçılar için iş başında
12 Nisan 2020 11:41		 Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor
07 Nisan 2020 14:11
Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor
28 Mart 2020 11:04		 Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı
26 Mart 2020 19:19
Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor
24 Mart 2020 13:36		 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'İstMem' uygulaması
20 Mart 2020 19:14
Uzaktan eğitim ile ilgili en çok sorulan 18 soru ve cevabı
19 Mart 2020 14:22		 Manisa İl Milli Eğitim'den 'İstiklal Marşı' açıklaması
14 Mart 2020 14:10
İstanbul Milli Eğitim'den 'Materyal Tasarımı Kursu'
11 Mart 2020 21:48		 Okullar, meslek liselerinde üretilen dezenfektanlarla temizlendi
06 Mart 2020 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:34 - Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı18:26 - Kağıt para dönemi rafa kalkıyor, sesli ödeme dönemi kapıda18:23 - Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek18:19 - Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı18:18 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, 70 KPSS ile ilana çıktı, 60 puanlıları da aldı18:17 - Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü18:03 - Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti17:57 - MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
17:55 - Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi17:45 - 'Açık Kapı' birimleri aracılığıyla 'sosyal yardım yapılmıyor' uyarısı17:42 - Hatay'da bir günde 3'üncü deprem17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:35 - İşçi çıkarmayı yasaklayan kanun teklifi Komisyonda kabul edildi17:34 - İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi17:29 - Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı17:27 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına olmak 3
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
zoom 3
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
penguen dansı 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam