Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|15 Nisan 2020 17:27
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7950
|6,7960
|6,8930
|6,8940
|Avro
|7,4520
|7,4530
|7,4980
|7,4990
|Sterlin
|8,5360
|8,5790
|8,5800
|8,6230
|İsviçre Frangı
|7,0540
|7,0890
|7,1050
|7,1400
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7800
|6,8300
|6,8850
|6,9350
|Avro
|7,4300
|7,4900
|7,4800
|7,5400
|Sterlin
|8,3930
|8,5960
|8,4650
|8,6580
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Nisan 2020 18:14
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
15 Nisan 2020 17:38
|Altın yükselişini sürdürüyor: 381 TL oldu
15 Nisan 2020 17:14
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
15 Nisan 2020 13:17
|Çeyrek altın ne kadar?
15 Nisan 2020 12:44
|Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
15 Nisan 2020 12:10
|Gram altın 377 lira seviyelerinde
15 Nisan 2020 11:10
|Borsa güne yükselişle başladı
15 Nisan 2020 09:59
|Dolar güne yükselişle başladı
15 Nisan 2020 09:47
|Borsa günü yükselişle tamamladı
14 Nisan 2020 18:19