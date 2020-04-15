Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu yazıda; "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde iş günlerinde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları gerekmektedir.

Öte yandan, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler (usta öğreticiler ve ücretli öğretmenler) hakkında ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6'ncı madde hükmüne göre işlem yapılması gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR