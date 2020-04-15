1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.04.2020 tarih ve 6317000 sayılı yazılarıyla eğitim kurumlarında aylıksız izin kullanmakta iken Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kuramlarının tatil edildiği sürelerde göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere bu süreçte ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin soruları cevaplandırdı.
 15 Nisan 2020 18:23
Yazdır
Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu yazıda; "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde iş günlerinde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları gerekmektedir.

Öte yandan, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler (usta öğreticiler ve ücretli öğretmenler) hakkında ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6'ncı madde hükmüne göre işlem yapılması gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kararın 16. maddesin de sayılmayan hususlar da görevlendirilen öğretmenlerin ek ders kayıpları ödenir mi?
05 Mart 2020 14:00		 Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?
05 Mart 2020 10:02
Destek eğitimi ve evde eğitime hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?
13 Şubat 2020 15:43		 Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?
04 Şubat 2020 00:04
Öğretmenlere resen öğrenci ya da eğitim koçluğu görevi verilebilir mi?
01 Şubat 2020 12:10		 İkili öğretimde, müdür yardımcısı saat 17:00'de mesaiyi terk edebilir mi?
18 Ocak 2020 10:05
SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacak
27 Aralık 2019 20:53		 Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?
22 Aralık 2019 00:05
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
20 Aralık 2019 00:03		 Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?
24 Kasım 2019 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:34 - Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı18:26 - Kağıt para dönemi rafa kalkıyor, sesli ödeme dönemi kapıda18:23 - Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek18:19 - Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı18:18 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, 70 KPSS ile ilana çıktı, 60 puanlıları da aldı18:17 - Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü18:03 - Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti17:57 - MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
17:55 - Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi17:45 - 'Açık Kapı' birimleri aracılığıyla 'sosyal yardım yapılmıyor' uyarısı17:42 - Hatay'da bir günde 3'üncü deprem17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:35 - İşçi çıkarmayı yasaklayan kanun teklifi Komisyonda kabul edildi17:34 - İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi17:29 - Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı17:27 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
penguen dansı 1
corona virüs vaka sayısı 2
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
entübe hasta sayısı 2
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
sözlükte tek başına olmak 3
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam