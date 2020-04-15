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Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi toprağa verildi.
 15 Nisan 2020 17:29
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Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi toprağa verildi.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah hayatını kaybeden Baş için Ortahisar ilçesi Yenimahalle'deki fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şerit çekilen fuar alanında, güvenlik güçleri cenazeye katılanları maske ve eldiven takmaları, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

BTP Genel Başkanı Baş'ın cenaze namazını, oğlu Osman Baş kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından Baş'ın naaşı, defnedilmek üzere Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürüldü. Defin işlemi sırasında alana, koronavirüs tedbirleri nedeniyle aile yakınları dışında kimse alınmadı.

Cenaze törenine, Baş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi gören Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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