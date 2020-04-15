1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı
 15 Nisan 2020 17:34
Yazdır
İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.

Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır. Buna göre;

-18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

-19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' kuruldu
15 Nisan 2020 16:38		 RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
15 Nisan 2020 16:30
Genel Müdürlükten 'vakıf arazilerinin kiralanmasına' yönelik açıklama
15 Nisan 2020 16:28		 Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak
15 Nisan 2020 15:31
'Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik'
15 Nisan 2020 15:27		 TSK'ya personel alımında sağlıkla ilgili şartlara kolaylık getirildi
15 Nisan 2020 15:23
HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı
15 Nisan 2020 15:14		 İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
15 Nisan 2020 15:08
Boğaza evsel atıksu atan gemiye rekor ceza
15 Nisan 2020 14:03		 İçişleri: 1183 işletmeci ve müşteri hakkında işlem yapıldı
15 Nisan 2020 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:34 - Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı18:26 - Kağıt para dönemi rafa kalkıyor, sesli ödeme dönemi kapıda18:23 - Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecek18:19 - Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı18:18 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, 70 KPSS ile ilana çıktı, 60 puanlıları da aldı18:17 - Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:06 - Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü18:03 - Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti17:57 - MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
17:55 - Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi17:45 - 'Açık Kapı' birimleri aracılığıyla 'sosyal yardım yapılmıyor' uyarısı17:42 - Hatay'da bir günde 3'üncü deprem17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:35 - İşçi çıkarmayı yasaklayan kanun teklifi Komisyonda kabul edildi17:34 - İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi17:29 - Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı17:27 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
Korona'ya karşı yeni umut! Bu aşıyı yapan ülkelerde ölüm oranı daha az
İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
0.021 oranı 7
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
zoom 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam