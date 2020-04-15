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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 liradan işlem gördü
 15 Nisan 2020 17:38
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 382,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.537,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 382,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,00 381,20 381,80 382,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.511,00 2.532,00 2.516,00 2.537,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 348,50 352,50
Lira(Tam) Ziynet 2.454,00 2.474,00 2.459,00 2.479,00
Yarım Ziynet 1.227,00 1.237,00 1.230,00 1.240,00
Çeyrek Ziynet 614,00 619,00 615,00 620,00
Anadolu Ajansı
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