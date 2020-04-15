Hatay'da bir günde 3'üncü deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|15 Nisan 2020 17:42
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Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 17.11'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'dan 29,95 kilometre açıkta meydana gelen depremin, 53,48 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Hatay'da ikinci deprem meydana geldi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
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