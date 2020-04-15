MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul taksitlerinin devam edip etmeyeceğine dair Ankara Valiliğine görüş verdi.
|15 Nisan 2020 17:57
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Milli Eğitim Bakanlığının Ankara Valiliğine verdiği görüş yazısında, olağanüstü sebeplerle verilmeyen hizmetlerin ileri bir tarihte telafisinin yapılması halinde taksitlerin ödenmesi gerektiğine ancak telafi eğitiminin yapılmaması halinde Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesine göre ücret iadesi yapılması gerektiği belirtildi.
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