Borsa günü düşüşle tamamladı
|15 Nisan 2020 18:14
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.
Gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.694,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,93, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6,36 ile ulaştırma oldu.
Analistler, küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel, Borsa İstanbul'un da satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.
Yurt içinde yarın konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 94.600 puanın destek, 98.200-99.000 seviyesinin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
15 Nisan 2020 17:38
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
15 Nisan 2020 17:27
|Altın yükselişini sürdürüyor: 381 TL oldu
15 Nisan 2020 17:14
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
15 Nisan 2020 13:17
|Çeyrek altın ne kadar?
15 Nisan 2020 12:44
|Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
15 Nisan 2020 12:10
|Gram altın 377 lira seviyelerinde
15 Nisan 2020 11:10
|Borsa güne yükselişle başladı
15 Nisan 2020 09:59
|Dolar güne yükselişle başladı
15 Nisan 2020 09:47
|Borsa günü yükselişle tamamladı
14 Nisan 2020 18:19