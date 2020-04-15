Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi
|15 Nisan 2020 18:17
|Yazdır
Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e, ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 395'e yükseldi.
Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden olan korona virüs nedeniyle 12 can kaybı daha yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, Japonya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 178'e ulaştı. Son gelişmeler, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının toplam sayısını 191'e taşıdı.
Bugün 510 vaka
Bugün 127'si başkent Tokyo, 74'ü Osaka'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 510 yeni enfeksiyonla birlikte toplam vaka sayısı ise 9 bin 395 oldu. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya genelinde 8 bin 683 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
Başkentte sayı tırmanıyor
Vaka sayısının eyaletlere göre dağılımında başkent Tokyo 2 bin 446 vaka ile salgından en çok etkilenen bölge olurken, onu 968 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa 619 kişi virüse yakalanırken Chiba'da ise 537 enfeksiyon doğrulandı. Saitama'daki vaka sayısı da 475'e yükseldi. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinden kayda geçti.
Ağır hasta sayısında artış
Öte yandan sağlık durumu kritik olan hastaların sayısı 173'e yükselirken, şu ana kadar bin 546 kişinin iyileşerek tedavi gördüğü sağlık kurumlarından taburcu edildiği açıklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 18:03
|ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 410 kişi öldü
15 Nisan 2020 17:01
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
15 Nisan 2020 16:42
|Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
15 Nisan 2020 16:15
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
15 Nisan 2020 15:36
|Belçika'da koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
15 Nisan 2020 15:17
|Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
15 Nisan 2020 14:34
|NATO: Türkiye, koronavirüste müttefiklere çok yardım sağlayan ülkelerden
15 Nisan 2020 13:48
|İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 579'a yükseldi
15 Nisan 2020 13:35
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 777'ye yükseldi
15 Nisan 2020 13:13