Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KADROLARI BOŞ KALIYOR. BİR KİŞİ 10 İLANA BİRDEN BAŞVURUYOR, YERLEŞİYOR Covid-19 ile birlikte üniversite hastaneleri de sözleşmeli sağlık personeli alım ilanları yayınlamaya başladı. Elektronik ortamda alınan başvurulara 3 ila 10 bin arasında başvuru oluyor. Yüksek KPSS puanlı bir aday, tüm ilanlara başvurup, tümüne yerleşebiliyor sonra da birini seçip diğer kadroları boş bırakabiliyor. Ne yazık ki tedbir alan da yok.