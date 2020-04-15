Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
|15 Nisan 2020 18:19
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara'daki Bakanlık Karargahı'ndan katıldı. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İBB seferleri arttırmadı, halk mağdur oldu
15 Nisan 2020 16:41
|Mustafa Çalık: O anıt durdukça, Ermenistan'a yardım etmeyelim
15 Nisan 2020 16:36
|Kılıçdaroğlu: İnfaz yasasını AYM'ye götüreceğiz
15 Nisan 2020 15:38
|MSB: 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
15 Nisan 2020 13:51
|'Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz'
15 Nisan 2020 12:40
|4,4 milyon aileye yardım başlayacak
15 Nisan 2020 11:55
|İletişim Başkanı Altun'dan 'Kovid-19'la mücadele' değerlendirmesi
15 Nisan 2020 11:41
|Üniversitelerdeki tayin sorununu Meclis bugün çözebilir
15 Nisan 2020 11:24
|Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
15 Nisan 2020 09:39
|Bakan Kurum: Basmaya kıyamadığımız güzelliğe bunu yaptılar
15 Nisan 2020 09:10