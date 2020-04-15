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Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygusal mesaj

Koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocukları, hazırladıkları videolarla anne ve babalarına duydukları özlemi anlattı.
 15 Nisan 2020 18:39
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Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygusal mesaj

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle görevleri başında olan sağlık çalışanları, olası bir bulaşmayı önlemek amacıyla evlerine gitmeyerek, ailelerini uzun süredir görmüyor.

Sağlık çalışanlarının çocukları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile duygu dolu mesajlarının yanı sıra, birer kahraman olarak gördükleri anne ve babalarına desteklerini dile getirdi.

"EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, vatandaşlara da 'evde kalın' çağrısında bulundu.

ANNEM HASTALARI İYİLEŞTİRİP GELECEK"

Çocuklar hazırladıkları videoda 'Evinizde kalırsanız babam da evine gelir bizimle oynar', 'Annem hastaları iyileştirip eve gelecek', 'Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak', 'Benim annem bir kahraman', 'Benim babam bir kahraman' diyerek, duygularını ifade ettiler.
DHA
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