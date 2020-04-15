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Biri hemşire 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan çocuk hastalıkları servisi hemşiresi ile birlikte 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
 15 Nisan 2020 18:47
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Biri hemşire 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları hemşiresine bulantı ve yüksek ateş şikayetiyle korona virüs testi yapıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan hemşire, acil servis ekipleri tarafından öğretmenevinden alınarak Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan ilçede korona virüs testi yapılan 7 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı. Vatandaşlar, evlerinden alınarak Diyarbakır Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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