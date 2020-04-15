Biri hemşire 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan çocuk hastalıkları servisi hemşiresi ile birlikte 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
|15 Nisan 2020 18:47
|Yazdır
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları hemşiresine bulantı ve yüksek ateş şikayetiyle korona virüs testi yapıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan hemşire, acil servis ekipleri tarafından öğretmenevinden alınarak Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan ilçede korona virüs testi yapılan 7 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı. Vatandaşlar, evlerinden alınarak Diyarbakır Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
15 Nisan 2020 18:34
|Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü
15 Nisan 2020 18:06
|Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi
15 Nisan 2020 17:55
|Hatay'da bir günde 3'üncü deprem
15 Nisan 2020 17:42
|Umre dönüşü karantinada kalan kadın evinde koronavirüsten öldü
15 Nisan 2020 17:17
|Kayseri'de 850 özel halk otobüsü şoförü karantinada tutuluyor
15 Nisan 2020 16:52
|Koronavirüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı
15 Nisan 2020 15:47
|Valilikten 'Çoruh Nehri üzerindeki tabut' paylaşımına açıklama
15 Nisan 2020 15:20
|İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
15 Nisan 2020 15:06
|Gizli hayırsever vatandaşlar için 5 bin ekmek aldı
15 Nisan 2020 15:01