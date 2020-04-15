1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi
 15 Nisan 2020 18:58
Yazdır
13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi.

Karacaali Mahallesi'nde evin önündeki traktörü ailesinin tarlada olduğu sırada çalıştıran 13 yaşındaki M.C.Ş, kız kardeşi T.Ş'yi (7) de alarak yola çıktı. Köy içinde kontrolden çıkan traktör, devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı.

T.Ş, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen M.C.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok
15 Nisan 2020 19:40		 Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
15 Nisan 2020 18:54
Kaçak satılan 5 bin 575 koronavirüs test kitine el konuldu
15 Nisan 2020 14:29		 Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerini darbetti
15 Nisan 2020 12:43
Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı
15 Nisan 2020 12:39		 Tahliye edilen hükümlü: Hala inanamıyoruz çok mutluyuz
15 Nisan 2020 12:24
Sivas'taki kazada polis memuru hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 10:39		 Adana'da cezaevi firarisi ikinci silahlı saldırısında yakalandı
15 Nisan 2020 10:35
İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü
15 Nisan 2020 07:45		 Boşanma aşamasındaki eşi ile avukatı tabancayla yaraladı
14 Nisan 2020 23:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Ekonomiyle ilgili torba pakete komisyonda 3 madde eklendi20:00 - Koronavirüsten can kaybı 1518'e yükseldi19:52 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı19:48 - 85 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi19:44 - Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı19:40 - Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok19:36 - Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı19:31 - Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu19:26 - Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor19:23 - Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi
19:19 - Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı19:15 - Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi19:11 - Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu19:07 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor19:04 - İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti18:58 - 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü18:57 - ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi18:54 - Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
penguen dansı 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
zoom 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam