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13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi
|15 Nisan 2020 18:58
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi.
Karacaali Mahallesi'nde evin önündeki traktörü ailesinin tarlada olduğu sırada çalıştıran 13 yaşındaki M.C.Ş, kız kardeşi T.Ş'yi (7) de alarak yola çıktı. Köy içinde kontrolden çıkan traktör, devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı.
T.Ş, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen M.C.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
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