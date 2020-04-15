ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi
|15 Nisan 2020 18:57
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Bilindiği üzere, "Doçentlik Yönetmeliği"ne göre doçentlik başvuruları yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam etmektedir.
Bu kapsamda, Mart ayında başlayan doçentlik başvuruları 15 Mart itibarıyla başlanmıştı. Ancak, 25 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama ile ÜAK Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2020 Mart dönemi geçici süreyle durdurulmasına karar verilerek, 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak ÜAK Yönetim Kurulunda toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.
ÜAK Yönetim Kurulunca bugün yapılan toplantı neticesinde; 2020 Mart dönemi doçentlik başvurularının 15-30 Haziran tarihleri arasında alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 15 Mart 2020'den 25 Mart 2020 tarihine kadar olan süreçte başvurusunu tamamlayıp sonlandıran adayların başvuruları geçerli sayılmış; ancak bu adaylara başvurularını güncelleme imkanı tanınmıştır.
İlave olarak, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek yeni başvuru sürecinde, bu tarih sonuna kadar yapmış oldukları yeni akademik çalışmaları kullanabilecektir.
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