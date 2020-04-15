1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Mart ayında alınan doçentlik başvuruları pandemi sebebiyle 30 Haziran'a kadar ertelendi!
 15 Nisan 2020 18:57
Yazdır
ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi

Bilindiği üzere, "Doçentlik Yönetmeliği"ne göre doçentlik başvuruları yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam etmektedir.

Bu kapsamda, Mart ayında başlayan doçentlik başvuruları 15 Mart itibarıyla başlanmıştı. Ancak, 25 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama ile ÜAK Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2020 Mart dönemi geçici süreyle durdurulmasına karar verilerek, 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak ÜAK Yönetim Kurulunda toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.

ÜAK Yönetim Kurulunca bugün yapılan toplantı neticesinde; 2020 Mart dönemi doçentlik başvurularının 15-30 Haziran tarihleri arasında alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 15 Mart 2020'den 25 Mart 2020 tarihine kadar olan süreçte başvurusunu tamamlayıp sonlandıran adayların başvuruları geçerli sayılmış; ancak bu adaylara başvurularını güncelleme imkanı tanınmıştır.

İlave olarak, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek yeni başvuru sürecinde, bu tarih sonuna kadar yapmış oldukları yeni akademik çalışmaları kullanabilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
15 Nisan 2020 18:50		 İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
15 Nisan 2020 17:34
'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' kuruldu
15 Nisan 2020 16:38		 RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
15 Nisan 2020 16:30
Genel Müdürlükten 'vakıf arazilerinin kiralanmasına' yönelik açıklama
15 Nisan 2020 16:28		 Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak
15 Nisan 2020 15:31
'Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik'
15 Nisan 2020 15:27		 TSK'ya personel alımında sağlıkla ilgili şartlara kolaylık getirildi
15 Nisan 2020 15:23
HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı
15 Nisan 2020 15:14		 Boğaza evsel atıksu atan gemiye rekor ceza
15 Nisan 2020 14:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Ekonomiyle ilgili torba pakete komisyonda 3 madde eklendi20:00 - Koronavirüsten can kaybı 1518'e yükseldi19:52 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı19:48 - 85 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi19:44 - Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı19:40 - Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok19:36 - Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı19:31 - Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu19:26 - Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor19:23 - Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi
19:19 - Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı19:15 - Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi19:11 - Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu19:07 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor19:04 - İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti18:58 - 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü18:57 - ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi18:54 - Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
penguen dansı 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
zoom 3
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam