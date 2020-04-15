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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.
 15 Nisan 2020 20:00
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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 4281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından; 'Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.' dedi.

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13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
7 Nisan 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)
8 Nisan 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test
9 Nisan 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test
10 Nisan 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test- Toplam test sayısı 307.210
11 Nisan 52.167 vaka, 1101 ölüm (95 ölüm, 5.138 tanı) - 33.170 test - Toplam test sayısı 340 bin 380 12 Nisan 56.956 vaka, 1.198 ölüm (97 ölüm, 4.789 tanı) - 35.720 test - Toplam test sayısı 376 bin 100
13 Nisan 61.049 vaka, 1.296 ölüm (98 ölüm, 4.093 tanı) - 34.456 test - Toplam test sayısı 410 bin 556
14 Nisan 65.111 vaka, 1.403 ölüm (107 ölüm, 4.062 tanı) - 33.070 test - Toplam test sayısı 443 bin 626
15 Nisan69.392 vaka, 1.518 ölüm (115 ölüm, 4.281 tanı) - 34.090 test - Toplam test sayısı 447 bin 716

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