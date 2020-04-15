1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.
 15 Nisan 2020 19:04
Yazdır
İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155'e çıktığını bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962'lik artışla 38 bin 92'ye çıktığını ifade etti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645'e yükseldiğini açıkladı.

Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan'da 1363 idi.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79'a gerilediğini ifade etti.

Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, "DSÖ'nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde." dedi.

Bu arada Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre Milano'daki Pio Albergo Trivulzio yaşlı bakımevindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin açılan soruşturma kapsamında, mali polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. Milano Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonucunda, mart ayından bugüne kadar sadece Trivulzio bakımevindeki 143 yaşlının Kovid-19'dan hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı
15 Nisan 2020 19:52		 Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
15 Nisan 2020 19:26
Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi
15 Nisan 2020 18:17		 Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 18:03
ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 410 kişi öldü
15 Nisan 2020 17:01		 İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
15 Nisan 2020 16:42
Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
15 Nisan 2020 16:15		 Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
15 Nisan 2020 15:36
Belçika'da koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
15 Nisan 2020 15:17		 Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
15 Nisan 2020 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Ekonomiyle ilgili torba pakete komisyonda 3 madde eklendi20:00 - Koronavirüsten can kaybı 1518'e yükseldi19:52 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı19:48 - 85 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi19:44 - Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı19:40 - Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok19:36 - Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı19:31 - Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu19:26 - Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor19:23 - Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi
19:19 - Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı19:15 - Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi19:11 - Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu19:07 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor19:04 - İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti18:58 - 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü18:57 - ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi18:54 - Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
sözlükte tek başına kalmak 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
penguen dansı 1
0.021 oranı 7
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 1
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam