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Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip korona virüsü (Kovid-19) yenen 1 çocuk annesi kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
 15 Nisan 2020 19:11
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Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip korona virüsü (Kovid-19) yenen 1 çocuk annesi kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Serik ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Ayfer Kahraman, yaklaşık 23 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle pandemi hastanesi olarak belirlenen Serik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Kahraman'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanılan Ayfer Kahraman, 22 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenmeyi başardı. Kahraman'ı, Başhekim Uzm. Dr. Yusuf Kara, doktorlar ve hemşireler alkışlar eşliğinde taburcu etti.

Sağlıkçıların alkışlara el sallayarak karşılık veren Ayfer Kahraman, "Çok teşekkür ederim, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mumun oldum, sağ olun" diyerek karşılık verdi. Kahraman, elinde poşetiyle kapıdan çıkıncaya kadar sağlık çalışanlarına el salladı.
İhlas Haber Ajansı
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