1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
 15 Nisan 2020 19:19
Yazdır
Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından canlı olarak yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soruya da bu vesileyle yanıt vereyim." ifadelerini kullandı.

Terim, plazma tedavisi için donör olmaya da hazır olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak inanıyorum ki yeni hayatlarımız yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, inşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız inşallah. Hayatta her şeyin yeri bir şekilde doluyor, eksik veya tam olarak ama doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen, kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için lütfen bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş, tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TFF'de gözler o tarihte! Nihat Özdemir açıkladı...
14 Nisan 2020 09:17		 Rüştü Reçber, koronavirüsü yendi
10 Nisan 2020 18:54
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
10 Nisan 2020 14:26		 Talisca haber gönderdi, yönetim harekete geçti
10 Nisan 2020 09:52
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
09 Nisan 2020 18:41		 TBF'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL
09 Nisan 2020 15:16
Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek
09 Nisan 2020 10:54		 Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi
06 Nisan 2020 19:08
Rüştü Reçber, taburcu oldu
06 Nisan 2020 13:02		 Beşiktaş'ın iki yıldızı Fenerbahçe yolunda!
06 Nisan 2020 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Ekonomiyle ilgili torba pakete komisyonda 3 madde eklendi20:00 - Koronavirüsten can kaybı 1518'e yükseldi19:52 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı19:48 - 85 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi19:44 - Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı19:40 - Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan hala iz yok19:36 - Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı19:31 - Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu19:26 - Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor19:23 - Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi
19:19 - Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı19:15 - Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi19:11 - Koronavirüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu19:07 - Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor19:04 - İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti18:58 - 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü18:57 - ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi18:54 - Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
Beş siyasi parti ortak önerge verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına olmak 3
penguen dansı 1
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
entübe hasta sayısı 2
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam