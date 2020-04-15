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Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi

Beylikdüzü'nde kapalı buz pistini yakan Ümit Yaşar P. tutuklandı. Ümit Yaşar P. cezaevine gönderilirken, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Uğur Bayraktutan akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.
 15 Nisan 2020 19:23
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Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi

"AMACIM İNSANLARA ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"

Beylikdüzü'nde dün kapalı buz pistine pompalı tüfekle gittikten sonra yangın çıkaran Ümit Yaşar P. polis merkezindeki ifadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ümit Yaşar P.'nin ifadesinde "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilsin. Benim amacım asla insanlara zarar vermek değildi. Karşı taraf beni tahrik etmişti. Söz konusu olayın mağduru benim. Ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadım. Salgın sebebiyle psikolojim ciddi anlamda bozulmuştur. Uzun süre evde kaldığım için aileme karşı sorumluluklarımı yerine getiremedim. Yine de pişmanım" dediği öğrenildi.

Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı

İMAMOĞLU'NA YİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ümit Yaşar P. çıkarıldığı Büyükçekmece Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit Yaşar P. cezaevine götürülürken, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Uğur Bayraktutan akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.

"KİMSE YARDIMCI OLMADI"

Ümit Yaşar P.'nin 25 yıldır arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirten Nihat Metin ise, "1,5 yıl boyunca Ümit Yaşar P. görüşmesi gereken tüm insanlarla görüşmeyi denedi. Ama hiç kimseyle bu görüşmeyi gerçek anlamda gerçekleştiremedi" dedi.

Ümit Yaşar P.'nin yardım istemek amacıyla Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü de söyleyen Metin, "İmamoğlu kendisini ciddiye almadı. Ümit Yaşar P., mağduriyetini anlattı ama ne kadar yardımcı olduğu konusunda emin değilim. Sayın İmamoğlu bu olayı hiç bu noktaya getirmeyip Ümit'i ciddiye alsaydı her şeyden önce onu doğru kabul etseydi bunlardan hiçbiri olmayacaktı. Çünkü hiçbir yerden yardım olmayınca karşımızda da mafya olan insanlar vardı. Bir şekilde kendi payımdan eksik almama rağmen olayı bıraktım. Çünkü olay aylarca psikolojimi bozdu. Ümit karşılığında ailesinden ve arkadaşlarından borç para almıştı, bu parayı ödemesi gerekiyordu fakat Ümit'in ödeyecek durumu yoktu. Elindeki tek şey de buydu fakat kimse yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.
DHA
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