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Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu

Korona virüsü yendi, immün plazma bağışladı
 15 Nisan 2020 19:31
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Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu

Korona virüsü yenen Erciyes Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden emekli olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kayar, bir süre önce korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Prof. Dr. İsmail Kayar, sağlığına kavuştuktan sonra korona virüs hastalığına yakalanan hastalara şifa olmak amacıyla immün plazma bağışında bulundu. Prof. Dr. İsmail Kayar, yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgının bir an önce atlatılmasını Allah'tan diliyorum. Bu hasbelkader bizim başımıza geldi ve şükür sağlıkla atlattık, üstesinden gelebildik. Bunun kan bağışı için bir fırsat olduğunu, bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir vazife olduğunu, küçük bir katkıda bulunmak bakımından çok yararlı olacağını düşünerek çağrıya uydum ve kan bağışında bulundum. Usulünce ne kadar vermek mümkünse o kadar da vermeye devam edeceğim. Ben iyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuştuktan sonra kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Çok nezih ve steril bir ortamda ilgiyle alakayla sağ olsunlar alıyorlar ve bunu yaygınlaştırmak lazım. Şifa bekleyen yoğun bakımdaki hastalar için destek olmak lazım. Bunun iyileşenler için bir vazife olduğunu düşünüyorum. İlgi ve alakanız için hepinize çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sağlık personelinin yoğun tehlike altında olduğunu görüyoruz. Çok kıymetli doktorlardan, sağlık personelinden maalesef kaybettiklerimiz var. Kaybettiklerimizin yakınlarına başsağlığı, görevi başında olanlara da başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin" diye konuştu.

ERÜ Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakürkçü de, immün plazma bağışında bulunan Prof. Dr. İsmail Kayar'a Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nin logolu kupasını hediye etti.
İhlas Haber Ajansı
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