Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN 15 DAKİKA UYARISI Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, 1 metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen sürelerle bir arada olmanın temas olarak tanımlanması kriterinin, koronavirüsün insandan insana geçmesinde her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Şenel, "Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz" dedi.