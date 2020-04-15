Türkiye genelindeki cezaevlerinde tahliyeler sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülerek kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yasayla Türkiye'de yaklaşık 45 bin mahkumun tahliye işlemi başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hızlandırılan infaz indiriminden kasten öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kanuna ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

İSTANBUL

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Bakırköy Kadın Tutukevi'nden kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Otobüslerle E-5 kenarına gelen mahkumların eldiven ve maske yaktıkları görülürken, yakınları ile hasret giderdi.

DENİZLİ

Denizli Bozkurt ve Kocabaş cezaevlerinden tahliye olan yaklaşık bin 400 mahkum tek tek çıkıyor. Şehir dışında yaşayan vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde otobüslerle illere gönderildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bin 300 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi. Tahliye edilen tutuklu ve hükümlüler, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait otobüslerle yoğun güvenlik önlemleri altında adreslerine kadar götürüldü.

HATAY

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Hatay T Tipi Cezaevi yolunda polis ekipleri ve jandarma tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüslere bindirilerek kentteki çeşitli noktalara götürüldü Hatay'da toplam 950 mahkumun tahliye edileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yüzlerce mahkum tahliye edildi ve izne çıkartıldı. Eskişehir'deki kapalı ve açık cezaevlerinde bulunan ve yasa kapsamına giren yaklaşık 400 mahkumun tahliye olduğu, yine yaklaşık bin mahkumun da açık cezaevlerinden izne çıkartıldığı öğrenildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve E-Tipi Cezaevinde geniş güvenlik tedbirleri ile tahliyeler gerçekleştiriliyor. Açık Ceza İnfaz Kurumundan ve E-Tipi Kapalı Cezaevinden denetimi serbestlikler dahil 600 tahliye gerçekleştirildi. Cezaevleri önünde polisin geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra Covid-19 salgınına karşı da tedbirler alınıyor.

ZONGULDAK

Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, açık cezaevlerinden olmak üzere toplam bin 485 kişi tahliye edildi. Jandarma ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerinin ardından tahliyeler gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR

Mecliste kabul edilen infaz yasasının ardından, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 120 hükümlü sağlık kontrolünden geçirilerek tahliye edildi. Tahliye edilen hükümlüler Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen araçlara sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, maskeli olarak alındı.

MUĞLA

Muğla Düğerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilenler sosyal mesafe kuralı uygulanarak maske takarak otobüslerle tahliyeleri gerçekleşti.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde jandarma ekiplerince yapılan yoğun güvenlik önlemleri ve tahliyeyi yapan otobüslerde gerekli dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra tahliye olması beklenen hükümlüler maske takarak belirlenen otobüse bindirildi. Cezaevinden çıkan otobüsler cezaevinden çıktıktan sonra bazıları şehir dışına giderken, bazı otobüslerinde şehir merkezine geldiği görüldü.

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Jandarma ekiplerinin aldığı yoğun tedbirler arasında sevkıyatlar gerçekleştirilirken mahkumlar ise günler, aylar ve yıllar sonra cezaevinden çıkmanın sevincini yaşadı. Tahliye için sıra bekleyen bazı mahkumlar cezaevi çıkışında kameralara el sallayarak sevinç yaşadı. Yapılan kontrollerden sonra mahkumlar otobüslerle evlerine gönderildi.

KARABÜK

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Karabük'tek 1 kapalı 3 açık cezaevinden toplam 574 hükümlünün tahliyeleri başladı.

MALATYA

Sabah saatlerinde başlayan tahliyeler esnasından jandarma geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Sosyal mesafe korunarak ve koruyucu önlemlerin alınana tahliyeler otobüslere alınan hükümlülerin cezaevinden çıkışları yapıldı.

KIRIKKALE

Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Keskin Açık Ceza Kurumu, Keskin T Tipi kapalı İnfaz Kurumu, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 809 kişi, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinden de hükümlü ve tutuklu 52 kişi tahliye edildi. Çorum L tipi Kapalı Cezaevinden de tahliyelerin olduğu belirtildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde hükümlüler maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de hükümlü ve tutuklu kişilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.

AYDIN

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ndeki mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı. Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliyeler başladı. Nazilli ilçesindeki ceza ve tutukevinde bulunan 150 mahkumun af kapsamında tahliye edileceği öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Nazilli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, cezaevine çıkan yolları barikatlar ve polis araçlarıyla kapattı. Hiçbir sivil aracın ve vatandaşın geçişlerine de izin verilmedi. Tahliye edilen mahkumlar memleketlerinin durumuna göre Karacasu Birlik, Sultanhisar Birlik, Kuyucak Birlik, Bozdoğan Birlik, Nazilli Birlik Minibüsleri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu edildi.