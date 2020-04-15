1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi.
 15 Nisan 2020 20:22
Yazdır
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 457'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 779 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, hastanelerde bulunanların sayısının ilk kez düştüğünü kaydetti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 2 bin 195 artarak 31 bine çıktığını belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 10 bin 643'e ve 1 Mart'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde 6 bin 524'e ulaştığını, böylece toplam can kaybının 17 bin 167 olduğunu duyuran Salomon, salgın eğrisinde "plato" aşamasına gelindiğini vurguladı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Sağlık çalışanlarına prim

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına gelecek ay 500 ila 1500 avro arasında prim verileceğini açıkladı. Philippe, dar gelirli 4 milyon aileye de 150 avro ve çocuk başı 100 avro yardım yapılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
15 Nisan 2020 20:27		 Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı
15 Nisan 2020 19:52
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
15 Nisan 2020 19:26		 İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 19:04
Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi
15 Nisan 2020 18:17		 Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 18:03
ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 410 kişi öldü
15 Nisan 2020 17:01		 İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
15 Nisan 2020 16:42
Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
15 Nisan 2020 16:15		 Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
15 Nisan 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Kovid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı21:43 - IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı21:38 - Hububat ve bakliyatta 'stok sorunu yok'21:33 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı21:28 - Antalya'da semt pazarlarında 'sosyal mesafe' hassasiyeti21:23 - Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek21:18 - TBMM'de çalışmalara 10 gün süreyle ara verilecek21:13 - Bakan açıkladı: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar21:08 - Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi kabul edildi21:04 - Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkala olan borcunu ödedi
21:00 - Ankara'da süreci istismar eden 22 firmaya ceza20:56 - 70 ülkeden 25 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildi20:51 - Din görevlileri de yaşlıların tarla işlerine yardım ediyor20:47 - Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü!20:42 - Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları20:37 - 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekonomiye kazandırıldı20:32 - Polisten maske tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?20:27 - Serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entübe hasta sayısı 2
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
corona virüs vaka sayısı 2
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
sözlükte tek başına olmak 3
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam