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Polisten maske tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?

İstanbul Okmeydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan bir genci durdurdu. Gencin "Ben Suriyeliyim" demesi üzerine polis "Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?" cevabını verdi.
 15 Nisan 2020 20:32
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Polisten maske tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'ndaki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Birçok iş yerine giren ekipler, iş yerlerinin ve çalışanların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti. Tedbirleri eksiksiz yerine getirenlere teşekkür eden zabıta ekipleri, müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Çalışanların da maske ve eldivensiz çalışmaması gerektiğine değinen ekipler, iş yerinin kapasitesine göre müşteri almasını ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerektiğine belirtti.

"SURİYELİLERE VİRÜS BULAŞMIYOR MU?"

Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Park ve Bahçe Timleri de Fatih Sultan Caddesi üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada vatandaşları uyaran polis, bir gencin maske takmadan dışarıda dolaştığını gördü. Bunun üzerine polisin "Neden maskesizsin?" diyerek uyardığı genç, "Ben Suriyeliyim" diye cevap verdi. Cevap karşısında şaşkına dönen polis ise, "Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?" diyerek genci caddeden uzaklaştırdı.
İhlas Haber Ajansı
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