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Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü!

Yükselişini sürdüren dolar kuru, 6,90 ile Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 18.10 itibarıyla 6,89'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,52'den, sterlin ise 8,61'den alıcı buluyor.
 15 Nisan 2020 20:47
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Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü!

Dün 6,7660 - 6,8232 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,8160'tan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan dolar kuru, 6,9070 ile Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar saat 18.10 itibarıyla 6,8990'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,5249'dan, sterlin/TL ise 8,6175'ten satılıyor. Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandıran dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara artan talebin etkisiyle yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi ise dün 1,10 seviyelerini test etmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,09 seviyelerinde hareket ediyor.

'DOLARDA 6,90 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın önemli direnç konuma geldiğini vurgulayan analistler, 6,70 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Memurlar.Net
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