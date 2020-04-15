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Din görevlileri de yaşlıların tarla işlerine yardım ediyor

Trabzon'da din görevlileri, 65 yaş üstündeki bazı vatandaşların tarla işlerinde yardımcı oldu.
 15 Nisan 2020 20:51
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Din görevlileri de yaşlıların tarla işlerine yardım ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Trabzon merkez ve ilçelerinde hizmet yürüten din görevlileri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde görev alıyor.

Bu kapsamda, Vefa Destek Grubu gönüllü üyesi de olan Çaykara ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesindeki Kovacık Camisi'nin imam hatibi Ahmet Ali Tekke, 80 yaşındaki Ayten Aslan'ın tarlasında yapılması gereken işlere destek oldu.

Akdoğan Mahallesi Merkez Cami imam hatibi Mikail Tiryaki de 82 yaşındaki emekli imam hatip Mustafa Akın'ın tarlasındaki işleri yaptı.
Anadolu Ajansı
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