Ankara'da süreci istismar eden 22 firmaya ceza
|15 Nisan 2020 21:00
|Yazdır
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde her alanda gereken tedbirleri titizlikle aldıklarını belirtti.
"Bu süreci fırsat bilip halkımızın üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların karşısındayız, vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullanan Şahin, vatandaşların hakkını savunmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.
Vali Şahin'in paylaşımda yer alan videoda ise bazı firmaların, koronavirüs sebebiyle kullanılması çok gerekli olan temel ihtiyaç malzemeleri gibi ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığına işaret edildi.
Videoda, şunlar kaydedildi:
"Devletimiz, bu fırsatçılığa 'aman' vermemeye kararlı. Bugüne dek Ankara'da faaliyet gösteren yüzlerce firma denetime tabi tutuldu. 22 firmaya toplamda 1 milyon 8 bin 684 lira ceza kesildi. Online ortamda fahiş fiyatlarla ürün satma teşebbüsünde olan yüzlerce firmanın incelemeleri sürüyor, denetimler büyük bir titizlik içinde devam ediyor. Maskeler, devletimiz tarafından halkımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Tüm bunların yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uygunluk kapsamında da kontroller ve yaptırımlar sürüyor. Bu süreç içerisinde Ankara genelinde toplam 465 kişiye 376 bin 748 lira cezai işlem uygulandı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan açıkladı: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar
15 Nisan 2020 21:13
|Türkiye genelindeki cezaevlerinde tahliyeler sürüyor
15 Nisan 2020 20:08
|ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi
15 Nisan 2020 18:57
|41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
15 Nisan 2020 18:50
|İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
15 Nisan 2020 17:34
|'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' kuruldu
15 Nisan 2020 16:38
|RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
15 Nisan 2020 16:30
|Genel Müdürlükten 'vakıf arazilerinin kiralanmasına' yönelik açıklama
15 Nisan 2020 16:28
|Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak
15 Nisan 2020 15:31
|'Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik'
15 Nisan 2020 15:27