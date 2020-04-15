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TBMM'de çalışmalara 10 gün süreyle ara verilecek

Genel Kurulda bugün koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak- TBMM, 23 Nisan 2020'da saat 14.00'te özel gündemle toplanacak
 15 Nisan 2020 21:18
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TBMM'de çalışmalara 10 gün süreyle ara verilecek

TBMM Genel Kurulunda, bugün, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almasının ardından, siyasi partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Koronavirüs'ün ekonomiye etkileri"; HDP'nin "Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki mevcut durumun tespiti"; CHP'nin "İstanbul Atatürk Havalimanında yapılan sahra hastanesi"ne ilişkin araştırma önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi 48 saat geçmeden Genel Kurul gündemine alınacak.

Genel Kurul, bu akşam "temel kanun" olarak görüşülecek bu teklifin bitimine kadar çalışacak, kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde yarın da toplanacak.

Genel Kurul, 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan 2020 tarihlerinde toplanmayacak, TBMM çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren de 10 gün süreyle ara verilecek.

Ancak Genel Kurul, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması amacıyla 23 Nisan 2020'da saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.

Bu toplantıda, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti grubu başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan 3 siyasi parti temsilcisine 3'er dakika süre verilecek ve bu toplantıda başka bir konu görüşülmeyecek.
Anadolu Ajansı
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