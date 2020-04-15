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24 yaşındaki Hilal hemşire virüsü yendi

Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanı 24 yaşındaki hemşire Hilal İstip de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
 15 Nisan 2020 22:06
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24 yaşındaki Hilal hemşire virüsü yendi

Ülkemizde Koronavirüsü yenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu bağlamda virüsün etkilediği sağlık çalışanlarından iyileşenlerden gelen güzel haberler umut ve moral oluyor.

Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanlarından biri de 24 yaşındaki hemşire Hilal İstip'ti.

Daha 7 aylık hemşire olan Hilal hemşire 2 gün önce tedavi gördüğü hastaneden coşkuyla taburcu edildi.

Alkışlarla taburcu edilen Hilal hemşirenin ilgiden dolayı çok duygulandığı görüldü.
Memurlar.Net
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