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Antalya'da semt pazarlarında 'sosyal mesafe' hassasiyeti

Antalya'da kurulan semt pazarlarına vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sırayla alındı.
 15 Nisan 2020 21:28
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Antalya'da semt pazarlarında 'sosyal mesafe' hassasiyeti

Antalya'da kurulan semt pazarlarına vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sırayla alındı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde Muratpaşa Belediyesi ekiplerince önlem alındı.

Pazara giriş ve çıkışlar için tek nokta belirleyen zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına göre bekletti. 400 esnafın satış yaptığı pazarda aynı anda en fazla 800 kişinin alışveriş yapmasına izin verildi.

Maskesiz pazar yerine girişe izin vermeyen zabıta ekipleri, yaşları büyük olan kişilerin de kimliklerini kontrol etti.

Pazar esnafının eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin verilmedi.

Kepez ilçesinde kurulan pazar yerlerinde ise belediye ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı. Kontrollü giriş ve çıkışların yapıldığı pazar yerlerindeki tezgahların aralarına en az 3 metre mesafe olması sağlandı.

Konyaaltı ilçesindeki Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı'nda sosyal mesafe kuralına uyuldu, maske dağıtıldı.

Anadolu Ajansı
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