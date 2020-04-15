1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı

Dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, temizlik ürünlerine talebi artırmasıyla kimyasal ürün üretiminde artış kaydedildi.
 15 Nisan 2020 21:48
Yazdır
Kovid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de günlük hayatta birçok yeniliği beraberinde getirdi. Bu süreçte virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir alınırken, salgın vatandaşların harcama alışkanlıklarında da değişikliklere neden oldu. Bu dönemde daha çok zorunlu harcamalara yönelen vatandaşların temel önceliği gıda, temizlik ürünleri ve medikal koruma sağlayan ürün grupları oldu.

Dezenfektan ve sabun ürünleri ile temizlik malzemelerinin satışları gibi üretiminde de artış yaşandı. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine de yansıdı.

Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı endeksi" şubat ayında 119,8 puanla Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"Artış mart ayında da sürecek"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, AA muhabirine, şubat ayı sanayi üretimi verisinin beklentilere paralel aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda ise yüzde 7,5 arttığını anımsattı.

Sanayi üretimin alt kırılımları incelendiğinde bazı grupların öne çıktığını belirten Cevizci şunları kaydetti:

"Yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında yüzde 14,8 artış görüldü. Bu artış ocak ayında yüzde 6,3 seviyesindeydi. Diğer taraftan temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı da yüzde 3,7 yükseldi."

Cevizci, Türkiye özelinde vaka durumu ve ihracat süreci baz aldığında, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ile temel eczacılık grubundaki artışların mart ayında devam edebileceğini söyledi.

Salgın süresince sektörel farklılıkların sanayi üretiminde kendini göstereceğini ifade eden Cevizci, "Avrupa'nın Türkiye'nin en iyi ticaret partneri olduğunu düşündüğümüzde, dayanıklı tüketim malları imalatı gibi gruplarda veya yüksek teknoloji içeren ürün imalatlarında gerilemeler olabilir. Ancak bunlar diğer alt sektör gruplarıyla dengelenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
15 Nisan 2020 21:43		 Hububat ve bakliyatta 'stok sorunu yok'
15 Nisan 2020 21:38
MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
15 Nisan 2020 17:57		 TEPAV: Covid-19 salgını 6 ay sürerse Türkiye ekonomisi %20 küçülecek
15 Nisan 2020 13:43
Bütçe 43.7 milyar TL açık verdi
15 Nisan 2020 13:39		 Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'sanal fuar' açıklaması
15 Nisan 2020 11:21
10 milyon krediye 10 kat teminat
15 Nisan 2020 09:57		 Kenevir tarımı 6 kat arttı: Hangi alanlarda kullanılıyor?
15 Nisan 2020 07:20
Hakan Çavuşoğlu: Yeni bir destek paketi gündemde
14 Nisan 2020 22:00		 IMF: Gelişmekte olan piyasalar 'fırtına' ile karşı karşıya
14 Nisan 2020 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedi caddeler dolup taştı23:20 - Balıkesir'de kumar baskını! 12 kişiye ceza yağdı23:14 - ISUBÜ'nin orman muhafaza memuru atamaları başarısı23:10 - Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması23:06 - Manisa'ya şehit ateşi düştü23:01 - Flamingoların uzun süreli dostluklar kurduğu ortaya çıktı22:56 - Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki hasta taburcu edildi22:51 - Bir tık uğruna asılsız bilgiler 'psikolojik enfeksiyon' yayıyor22:46 - 'İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanı'22:41 - Karabük'e 30 büyükşehir plakalı araçlar alınmayacak
22:36 - İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkürü22:30 - Cerrahpaşa'dan hemşire alımına ilişkin açıklama22:24 - Ordu'nun Çambaşı Yaylasındaki yapılar iyileştiriliyor22:18 - Dünya genelinde koronavirüs internet hızını düşürdü22:12 - 'Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin' tavsiyesi22:06 - 24 yaşındaki Hilal hemşire virüsü yendi22:00 - İstanbul Valiliği şehit annesini oğlunun mezarına götürdü21:54 - Başhekim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entübe hasta sayısı 2
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
the offspring 1
sözlükte tek başına olmak 3
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam