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Başhekim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. F. A.'ya yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.
 15 Nisan 2020 21:54
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Başhekim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. F. A.'ya yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

Korona virüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi. Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op.Dr. F. A.'nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Başhekim'in test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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