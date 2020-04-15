Başhekim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. F. A.'ya yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.
|15 Nisan 2020 21:54
|Yazdır
Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. F. A.'ya yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.
Korona virüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi. Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op.Dr. F. A.'nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Başhekim'in test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi
15 Nisan 2020 20:00
|Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
15 Nisan 2020 19:26
|41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
15 Nisan 2020 18:50
|İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
15 Nisan 2020 15:06
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
15 Nisan 2020 10:28
|Koronavirüs hastası doktor deneysel tedaviyle iyileşti
14 Nisan 2020 23:48
|Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, 2 gün sonra bulundu
14 Nisan 2020 21:55
|Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Filyasyon nedir?
14 Nisan 2020 21:26
|Fransa'da son 24 saatte 562 kişi yaşamını yitirdi
14 Nisan 2020 20:51
|Fahrettin Koca: 107 hastamız, hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 19:44