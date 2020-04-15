1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin' tavsiyesi

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirci, özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde gıda ürünlerinin stok yapılmaması, taze şekilde alınarak tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.
 15 Nisan 2020 22:12
Yazdır
'Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin' tavsiyesi

Prof. Dr. Mehmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin koronavirüs sürecinde Bilim Kurulu ve devletin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Güvenli gıda üretimi kadar, gıdanın nasıl tüketileceği konusunda da insanların bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Demirci, "Gıda maddesi alınırken etiket bilgilerinin dikkatli kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle son tüketim tarihleri çok önemli. Son kullanma tarihinin geçmesine yakın ürünleri tercih etmemek gerekiyor. Üretici de tüketici de bu konuda bilinçli olmalı." dedi.

Demirci, bugünlerde vatandaşların gereğinden fazla ürün almaya başladığına dikkati çekti. Bu konuda panik yapmadan doğru ürünlerin zamanında alınması tavsiyesinde bulunan Demirci, şöyle devam etti:

"Gıda ürünlerinin aşırı şekilde alınıp evlerde stok yapılması doğru değil. Ürünlerin taze alınıp tüketilmesi hem bağışıklık hem de sağlık için bu dönemde çok önemli. Devletimiz insanların her türlü gıdaya ulaşımı için gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşların bir anlık korku ve panikle aldığı fazla gıdalar, kullanılmadan bozulup atılmak zorunda kalıyor. Maalesef bu günlerde bu durum çok yaşanıyor. Normalde de millet olarak gıda israfı konusunda ön sıralardaydık. Salgından dolayı bunun daha da arttığını gördük."

"İhtiyacınız kadar ürün alın"

Demirci, insanların alışverişlerinde ihtiyacı kadar ürünü alması gerektiğini dile getirdi.

Gıdaların buzdolabı ya da derin dondurucuda, belirli kapasitesi olan yerlerde saklanmasının doğru olacağını anlatan Demirci, "Ürünleri fazla aldığımızda derin dondurucuda yer kalmaz. Dondurucuda saklamamız gereken ürünü de buzdolabında saklarsak, bu durum ürünlerin kısa sürede bozulmasına neden olacaktır." diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde dengeli beslenmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"İnsanlar 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Evde hareketsiz şekilde fazla kalori alınması sağlık için uygun değil. Fazla kalorili besinler tüketmek aşırı kilo almamıza hatta obez olmaya götürebilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Önceden hareketli bir yaşam sürdürülüyordu ve o zaman alınan kalori tüketiliyordu. Şimdi hareketsiz bir gün geçirildiği için kalori miktarının düşürülmesi gerekiyor. Fazla yağlı ve tatlı yiyeceklerden bu dönemde uzak durmak gerekir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanı uyardı: Bilinçsizce sarımsak tüketmeyin!
13 Nisan 2020 22:46		 Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir
13 Nisan 2020 12:51
'Fitoterapi ürünleri ile Kovid-19'a karşı direncinizi artırın'
11 Nisan 2020 20:31		 'Yemeklerinizi televizyon karşısında değil masada tüketin'
07 Nisan 2020 11:39
Çin'de ön safta yer alan doktordan Türkiye'ye koronavirüs uyarısı: Bunları yemeyin!
01 Nisan 2020 11:16		 Koronaviruse karşı en önemli silah: Güçlü bağışıklık sistemi
28 Mart 2020 17:58
Koronavirüse karşı D vitamininde 'denge' uyarısı
26 Mart 2020 23:23		 'Ben kelle paça yedim, bir şey olmaz demeyin' uyarısı
25 Mart 2020 22:56
Koronavirüs vakaları sonrası satışlar patladı
18 Mart 2020 21:46		 Koronavirüse karşı ambalajlı kuru yemiş önerisi
16 Mart 2020 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedi caddeler dolup taştı23:20 - Balıkesir'de kumar baskını! 12 kişiye ceza yağdı23:14 - ISUBÜ'nin orman muhafaza memuru atamaları başarısı23:10 - Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması23:06 - Manisa'ya şehit ateşi düştü23:01 - Flamingoların uzun süreli dostluklar kurduğu ortaya çıktı22:56 - Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki hasta taburcu edildi22:51 - Bir tık uğruna asılsız bilgiler 'psikolojik enfeksiyon' yayıyor22:46 - 'İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanı'22:41 - Karabük'e 30 büyükşehir plakalı araçlar alınmayacak
22:36 - İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkürü22:30 - Cerrahpaşa'dan hemşire alımına ilişkin açıklama22:24 - Ordu'nun Çambaşı Yaylasındaki yapılar iyileştiriliyor22:18 - Dünya genelinde koronavirüs internet hızını düşürdü22:12 - 'Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin' tavsiyesi22:06 - 24 yaşındaki Hilal hemşire virüsü yendi22:00 - İstanbul Valiliği şehit annesini oğlunun mezarına götürdü21:54 - Başhekim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
sözlükte tek başına olmak 3
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam