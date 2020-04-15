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Dünya genelinde koronavirüs internet hızını düşürdü

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken internet hızına da büyük etki ettiği açıklandı. Dünyada birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın düşmeye başlandığı saptandı. Amazon'un ise ise bu süreçte yüzde 79 hız düşüşü yaşayarak erişimi en çok düşen site olduğu belirtildi.
 15 Nisan 2020 22:18
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Dünya genelinde koronavirüs internet hızını düşürdü

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken internet hızına da büyük etki ettiği açıklandı. Dünyada birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın düşmeye başlandığı saptandı. Amazon'un ise ise bu süreçte yüzde 79 hız düşüşü yaşayarak erişimi en çok düşen site olduğu belirtildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, bu yıl internet hakkında çıkan haber sayısı 46 bin 159 olarak belirlendi.

Sadece internet hızı olarak bakıldığında 907 basın yansıması olduğu görüldü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün haber çıkışları ise yoğun bir şekilde artarak devam ettiği kaydedildi.

Ajans Press'in, tech4i2 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, koronavirüsün internet hızına olan etkisi açıklandı. Araştırma bazı Avrupa ülkelerini baz alırken birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın düşmeye başlandığı saptandı. Amazon yüzde 79 hız düşüşü yaşayarak erişim hızı en çok düşen site olurken, Facebook yüzde 58, twitter yüzde 43, Microsoft ve Youtube ise yüzde 29 düşüş yaşayan uygulamalar olduğu belirtildi. Bu süreçte internet hızının en çok düştüğü ülke ise Almanya olurken, yüzde 29,7 gibi bir hız düşüşünün olduğu saptandı. Türkiye ise araştırma içerisinde yer alan ülkelerden olmadı.

DHA
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