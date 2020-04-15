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Ordu'nun Çambaşı Yaylasındaki yapılar iyileştiriliyor

Ordu'nun "misafir odası" olarak tanımlanan önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylasında, Dış Cephe İyileştirme Projesi kapsamında özel çalışma yapılıyor.
 15 Nisan 2020 22:24
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Ordu'nun Çambaşı Yaylasındaki yapılar iyileştiriliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, Kabadüz ilçesi sınırları içerisindeki Çambaşı Yaylası merkezinde uygulanacak proje kapsamında 62 binanın cephesinde iyileştirme yapılacağını belirtti.

Çambaşı Yaylası'nın, Ordu'nun misafir odalarından biri olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Misafir odası evin en özen gösterilen alanlarından birisidir. Bu nedenle doğal, tarihi ve kültürel kimliği ile dikkat çeken Çambaşı Yaylamız da özel bir ilgiyi hak ediyor. Yayla merkezinde 62 binada cephe iyileştirme projesi kapsamında, yaylanın yöresel kimliğine uygun olarak binaların cephesinde ahşap giydirme ve mantolama çalışması yapacağız."

Güler, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayat bulacak proje kapsamında güzel ve özel bir iş ortaya çıkmış olacağına dikkati çekti.

Bu çalışma ile ticari ve turizm hareketliliği olan yerlerden biri haline gelen Çambaşı Yaylası merkezinin vizyonunu değiştireceklerini vurgulayan Güler, yüklenici firmaya yer teslimi yapılan projede çalışmaların kısa zaman içerisinde başlayacağını aktardı.
Anadolu Ajansı
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