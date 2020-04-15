İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
|15 Nisan 2020 22:36
|Yazdır
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesine yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.
İngiltere Savunma Bakanlığından, video konferans yoluyla düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.
NATO şemsiyesi altındaki iş birliğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye'nin geçen hafta İngiltere'ye 50 bin N-95 maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koyurucu giysi içeren 250 bin kişisel koruyucu ekipman yardımında bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Savunma Bakanı Wallace'ın bunlar için Türkiye'ye ve ayrıca İngiltere'ye 60 solunum cihazı gönderen Almanya'ya şükranlarını sunduğunu belirtildi.
İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede en az 31 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.
- "Değerli kaynak"
Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması
15 Nisan 2020 23:10
|İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı
15 Nisan 2020 21:33
|TBMM'de çalışmalara 10 gün süreyle ara verilecek
15 Nisan 2020 21:18
|70 ülkeden 25 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildi
15 Nisan 2020 20:56
|Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi
15 Nisan 2020 20:00
|Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
15 Nisan 2020 18:19
|İBB seferleri arttırmadı, halk mağdur oldu
15 Nisan 2020 16:41
|Mustafa Çalık: O anıt durdukça, Ermenistan'a yardım etmeyelim
15 Nisan 2020 16:36
|Kılıçdaroğlu: İnfaz yasasını AYM'ye götüreceğiz
15 Nisan 2020 15:38
|MSB: 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
15 Nisan 2020 13:51