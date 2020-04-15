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Karabük'e 30 büyükşehir plakalı araçlar alınmayacak

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak plakalı araçların kente alınmayacağı açıklandı.
 15 Nisan 2020 22:41
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Karabük'e 30 büyükşehir plakalı araçlar alınmayacak

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak plakalı araçların kente alınmayacağı açıklandı.

Karabük Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında büyükşehir statüsündeki, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak plakalı araçların kent girişindeki kontrol noktalarından alınmaması kararlaştırıldı.

Toplantıda, yasak getirilen illerin plakalarına sahip araçları bulunan vatandaşların Karabük'te ikamet etmeleri halinde veya Karabük'te görevli vatandaşların bu görevlerini belgeleriyle ibraz etmeleri halinde şehre girişlere izin verileceği kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Karabük üzerinden başka bir ile gitmek isteyenlerin sorgularının yapılmasının ardından geçişlerine izin verileceği ifade edilerek, "Seyahat izin belgesi olmaksızın Karabük'e gelmek isteyen temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların araçları ile birlikte; malın cinsi teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura ve benzeri belgelerle giriş çıkış yapabilmesine, kendi araçları ile ilimizden başka bir ile ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın sorgularının yapılarak geçişine izin verilmesine; şayet gidecekleri ile başka uygun bir güzergah üzerinden ulaşma imkanları varsa o yolu kullanmalarının sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Karabük'ten giriş çıkışlarına kısıtlama, yasaklama getirilen illere, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu ve kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanların Seyahat İzin Kurulundan izin alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Perakende gıda satışı yapan işletmelerin ve tekel bayilerinin, hafta içi ve hafta sonlarında 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermelerine, perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermelerine, perakende olarak; inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, züccaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv ürünleri yan sanayi satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi ve benzeri diğer işletmelerin hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olmasına, perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hayvan yemi satan bayilerin hafta içi ve cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesine, pazar günü ise kapalı olmasına, toptan satış ve mal dağıtımı yapan iş yerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan iş yerlerinin Covid-19 nedeniyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla çalışma saatlerini kendileri tarafından belirlemesine karar verilmiştir."

Fırınlara pide düzenlemesi

Açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Ramazan ayında fırınların saat 17.00'dan sonra pide yapmaması kararı alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine yakın fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 17.00'a kadar satışa hazır hale getirmesine ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamaları, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişki Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

İl Hıfzısıhha Kurulu, 16 Nisan Perşembe günü saat 00.01'den 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksilerin, belirtilen saatten sonra ise plakasının son rakamı çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabilmesine, belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık devam ettirilmesine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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