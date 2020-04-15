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Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil, çocuklar yaz tatili yapacak" açıklamasında bulundu.
 15 Nisan 2020 23:10
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Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil, çocuklar yaz tatili yapacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 'yaz tatili ortadan kakıyor' iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır.
Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir.
Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."
Memurlar.Net
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