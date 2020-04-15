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ISUBÜ'nin orman muhafaza memuru atamaları başarısı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan orman muhafaza memuru atamasında, yüzde 30'luk kısmının kendi mezunları olduğunu bildirdi.
 15 Nisan 2020 23:14
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ISUBÜ'nin orman muhafaza memuru atamaları başarısı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan orman muhafaza memuru atamasında, yüzde 30'luk kısmının kendi mezunları olduğunu bildirdi.

Rektör Diler, yaptığı yazılı açıklamada, kentin üç ilçesinde üniversiteye bağlı üç meslek yüksek okulu bulunduğunu hatırlattı.

ISUBÜ'nün atamalarda elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu belirten Diler, şunları kaydetti:

"Toplamda 2 bin 700 kişilik atamalarda Atabey Meslek Yüksek Okulundan mezun 238 öğrenci, Sütçüler Meslek Yüksek Okulundan 323 öğrenci, Yenişarbademli Meslek Yüksek Okulundan mezun 274 öğrenci atanmıştır. Yani toplamda 835 öğrencimiz atanmıştır. Türkiye'deki bu konuda birinci olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı
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